ΗΠΑ: Στα 19 του άνοιξε επιχείρηση με 3D εκτυπωτές και έφτασε σε ετήσια έσοδα 696.000 ευρώ
ΗΠΑ: Στα 19 του άνοιξε επιχείρηση με 3D εκτυπωτές και έφτασε σε ετήσια έσοδα 696.000 ευρώ
Ο Μάικ Σάτερλι ξεκίνησε να κατασκευάζει μικρά αξεσουάρ με έναν 3D εκτυπωτή που αγόρασε με τις οικονομίες του. Σήμερα καταγράφει έσοδα 808.000 δολαρίων
Στα 19 του χρόνια, ο Μάικ Σάτερλι έχει καταφέρει να μετατρέψει ένα εγχείρημα που ξεκίνησε στο υπόγειο των γονιών του σε μια επιχείρηση με ετήσια έσοδα εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων. Η εταιρεία του, CruiseCup, κατασκευάζει και πουλά ειδικές θήκες για κουτάκια ποτών, αξιοποιώντας την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης.
Σύμφωνα με το CNBC Make It, η επιχείρηση κατέγραψε το 2025 ακαθάριστα έσοδα 808.000 δολαρίων, μέσω της ιστοσελίδας της και του TikTok Shop, ενώ πραγματοποίησε και επιπλέον πωλήσεις μέσω Amazon.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Σύμφωνα με το CNBC Make It, η επιχείρηση κατέγραψε το 2025 ακαθάριστα έσοδα 808.000 δολαρίων, μέσω της ιστοσελίδας της και του TikTok Shop, ενώ πραγματοποίησε και επιπλέον πωλήσεις μέσω Amazon.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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