Παράτησε τη διδασκαλία και πλέον πληρώνεται για να αγκαλιάζει αγνώστους: Κερδίζει έως 86.000 ευρώ τον χρόνο

Η Ella Love εγκατέλειψε τη διδασκαλία στη Νέα Υόρκη λόγω του άγχους και εδώ και οκτώ χρόνια εργάζεται ως «επαγγελματίας αγκαλιάς», δουλεύοντας μόνο τρείς ώρες την ημέρα