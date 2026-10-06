Ντοκιμαντέρ για δολοφόνους την έκανε να υποψιαστεί: Διαγνώστηκε με διαταραχή «αναζήτησης προσοχής» στις ΗΠΑ

Για χρόνια αναζητούσε διαρκώς προσοχή και επιβεβαίωση από τους ανθρώπους γύρω της. Μια τηλεοπτική εκπομπή την έκανε τελικά να καταλάβει ότι υπήρχε ένα βαθύτερο μοτίβο