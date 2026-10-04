Το «αιώνιο χιόνι» των τροπικών δασών παύει να είναι... αιώνιο: Λιώνουν οριστικά οι τελευταίοι τροπικοί παγετώνες

Οι τελευταίοι τροπικοί παγετώνες της Νοτιοανατολικής Ασίας στην Παπούα της Ινδονησίας αναμένεται να εξαφανιστούν πλήρως μέσα στα επόμενα δύο χρόνια