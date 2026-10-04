Το «αιώνιο χιόνι» των τροπικών δασών παύει να είναι... αιώνιο: Λιώνουν οριστικά οι τελευταίοι τροπικοί παγετώνες
Το «αιώνιο χιόνι» των τροπικών δασών παύει να είναι... αιώνιο: Λιώνουν οριστικά οι τελευταίοι τροπικοί παγετώνες
Οι τελευταίοι τροπικοί παγετώνες της Νοτιοανατολικής Ασίας στην Παπούα της Ινδονησίας αναμένεται να εξαφανιστούν πλήρως μέσα στα επόμενα δύο χρόνια
Το «αιώνιο χιόνι» που κάλυπτε επί εκατοντάδες χρόνια τις κορυφές της τροπικής Παπούα στην Ινδονησία βρίσκεται στο χείλος της οριστικής εξαφάνισης. Πρόκειται για τους μοναδικούς τροπικούς παγετώνες σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ασία, οι οποίοι καταγράφουν συνεχή υποχώρηση εδώ και δεκαετίες.
Από το 1980, το νησί έχει ήδη χάσει τέσσερα από τα έξι τμήματα μόνιμου πάγου εξαιτίας της σταδιακής ανόδου της παγκόσμιας θερμοκρασίας: «Ο πάγος θα εξαφανιστεί: δεν είναι ζήτημα "αν", αλλά "πότε"», δήλωσε ο Κλάους Τάιμαν, Δανός εξερευνητής που χαρτογραφεί τους τελευταίους παγετώνες της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι αυτό το «πότε» πλησιάζει ταχύτατα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Από το 1980, το νησί έχει ήδη χάσει τέσσερα από τα έξι τμήματα μόνιμου πάγου εξαιτίας της σταδιακής ανόδου της παγκόσμιας θερμοκρασίας: «Ο πάγος θα εξαφανιστεί: δεν είναι ζήτημα "αν", αλλά "πότε"», δήλωσε ο Κλάους Τάιμαν, Δανός εξερευνητής που χαρτογραφεί τους τελευταίους παγετώνες της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι αυτό το «πότε» πλησιάζει ταχύτατα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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