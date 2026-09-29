Η Σουηδία αναζητά γη για χιλιάδες τάφους εν αναμονή ενός πιθανού σεναρίου πολέμου: «Θα μπορούσε να ξεσπάσει»
Η Σουηδία αναζητά γη για χιλιάδες τάφους εν αναμονή ενός πιθανού σεναρίου πολέμου: «Θα μπορούσε να ξεσπάσει»
Οι σουηδικές αρχές αναζητούν εκτάσεις για τη δημιουργία χιλιάδων τάφων σε περίπτωση πολέμου, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία
Σε αναζήτηση για την ανεύρεση νέων εκτάσεων γης βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές και τα γραφεία-ενώσεις τελετών στη Σουηδία, προκειμένου να διασφαλίσουν χώρους ταφής για χιλιάδες ανθρώπους σε ενδεχόμενο πολεμικής σύρραξης. Η προετοιμασία αυτή ακολουθεί τις επίσημες συστάσεις της Εκκλησίας της χώρας και των εθνικών φορέων άμυνας και πολιτικής προστασίας.
Ο σχεδιασμός αυτός εντάθηκε μετά την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και την κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης με τη Ρωσία στην περιοχή της Βαλτικής.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ο σχεδιασμός αυτός εντάθηκε μετά την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και την κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης με τη Ρωσία στην περιοχή της Βαλτικής.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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