Γυναίκα υποστηρίζει πως εντόπισε την «οικογένεια» του Τέρατος του Λοχ Νες μέσω του Google Earth

Γυναίκα ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε της «οικογένεια» από το Τέρας του Λοχ Νες μέσω του Google Earth, πυροδοτώντας νέες συζητήσεις γύρω από τον ιστορικό θρύλο της Σκωτίας