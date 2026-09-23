Γυναίκα υποστηρίζει πως εντόπισε την «οικογένεια» του Τέρατος του Λοχ Νες μέσω του Google Earth
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Γυναίκα υποστηρίζει πως εντόπισε την «οικογένεια» του Τέρατος του Λοχ Νες μέσω του Google Earth

Γυναίκα ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε της «οικογένεια» από το Τέρας του Λοχ Νες μέσω του Google Earth, πυροδοτώντας νέες συζητήσεις γύρω από τον ιστορικό θρύλο της Σκωτίας

Γυναίκα υποστηρίζει πως εντόπισε την «οικογένεια» του Τέρατος του Λοχ Νες μέσω του Google Earth
Ανεξήγητα αντικείμενα εντοπίστηκαν σε μια εικόνα της λίμνης Λοχ Νες που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι θρύλοι για τον θαλάσσιο γίγαντα, γνωστό ως «Νέσι», στοιχειώνουν αυτή την περιοχή της Σκωτίας για γενιές, αλλά τώρα οι υποστηρικτές της θεωρίας πιστεύουν ότι βρήκαν τελικά αποδείξεις για την ύπαρξη του τέρατος μέσω του Google Earth.

Οι εικόνες προκάλεσαν αναστάτωση στο διαδίκτυο αφότου η Τζούλι Φρέιζερ τις υπέβαλε στο Επίσημο Μητρώο Θεάσεων του Τέρατος του Λοχ Νες , σύμφωνα με τη New York Post. «Η σκέψη στην ύπαρξη μιας μικρής οικογένειας Νέσι είναι τόσο συναρπαστική», δήλωσε.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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