Έριξαν 2.500 βαγόνια στον Ατλαντικό: Μετά από 25 χρόνια τα έχουν «καταλάβει» τα ψάρια

Περισσότερα από 2.500 παλιά βαγόνια του μετρό της Νέας Υόρκης κατέληξαν στον βυθό του Ατλαντικού, όχι ως απόβλητα, αλλά ως μέρος ενός προγράμματος