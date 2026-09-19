Έριξαν 2.500 βαγόνια στον Ατλαντικό: Μετά από 25 χρόνια τα έχουν «καταλάβει» τα ψάρια
Έριξαν 2.500 βαγόνια στον Ατλαντικό: Μετά από 25 χρόνια τα έχουν «καταλάβει» τα ψάρια
Περισσότερα από 2.500 παλιά βαγόνια του μετρό της Νέας Υόρκης κατέληξαν στον βυθό του Ατλαντικού, όχι ως απόβλητα, αλλά ως μέρος ενός προγράμματος
Περισσότερα από 2.500 παλιά βαγόνια του μετρό της Νέας Υόρκης βυθίστηκαν στον Ατλαντικό, από το 2001 έως το 2010, στο πλαίσιο ενός προγράμματος δημιουργίας τεχνητών υφάλων.
Τα βαγόνια, που ανήκαν στις σειρές R-33 και R-36 και ήταν γνωστά ως Redbirds, χρησιμοποιήθηκαν στο δίκτυο του μετρό από τη δεκαετία του 1970 έως τη δεκαετία του 1990 και μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά σημεία του βυθού, από το Νιου Τζέρσεϊ έως την Τζόρτζια.
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Τα βαγόνια, που ανήκαν στις σειρές R-33 και R-36 και ήταν γνωστά ως Redbirds, χρησιμοποιήθηκαν στο δίκτυο του μετρό από τη δεκαετία του 1970 έως τη δεκαετία του 1990 και μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά σημεία του βυθού, από το Νιου Τζέρσεϊ έως την Τζόρτζια.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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