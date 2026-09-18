Αν πετάτε συχνά πρέπει να αποφύγετε ένα αεροδρόμιο: Νέος νόμος προτείνει την έξτρα χρέωση των frequent flyer
Αν πετάτε συχνά πρέπει να αποφύγετε ένα αεροδρόμιο: Νέος νόμος προτείνει την έξτρα χρέωση των frequent flyer
Τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα μικρό ποσοστό ταξιδιωτών πραγματοποιεί δυσανάλογα μεγάλο αριθμό διεθνών πτήσεων, γεγονός που βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης
Επιπλέον χρεώσεις για όσους ταξιδεύουν με αεροπλάνο περισσότερες από μία φορές τον χρόνο εξετάζει η Βρετανία, στο πλαίσιο προτάσεων για τη μείωση των εκπομπών από τις αερομεταφορές.
Η ιδέα περιλαμβάνεται σε έκθεση που κατατέθηκε στην κυβέρνηση από την Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή στις 16 Σεπτεμβρίου και αφορά, μεταξύ άλλων, την επέκταση του αεροδρομίου Heathrow και τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα μπορούσε να συνδυαστεί με τους περιβαλλοντικούς στόχους της χώρας. Προς το παρόν, η συχνή πτήση δεν έχει επιβάρυνση ούτε έχει ανακοινωθεί κάποιος νέος φόρος. Πρόκειται για μία από τις επιλογές που περιλαμβάνονται στην έκθεση και θα χρειαστεί επίσημη κυβερνητική απόφαση για να εφαρμοστεί.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Η ιδέα περιλαμβάνεται σε έκθεση που κατατέθηκε στην κυβέρνηση από την Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή στις 16 Σεπτεμβρίου και αφορά, μεταξύ άλλων, την επέκταση του αεροδρομίου Heathrow και τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα μπορούσε να συνδυαστεί με τους περιβαλλοντικούς στόχους της χώρας. Προς το παρόν, η συχνή πτήση δεν έχει επιβάρυνση ούτε έχει ανακοινωθεί κάποιος νέος φόρος. Πρόκειται για μία από τις επιλογές που περιλαμβάνονται στην έκθεση και θα χρειαστεί επίσημη κυβερνητική απόφαση για να εφαρμοστεί.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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