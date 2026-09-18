Αν πετάτε συχνά πρέπει να αποφύγετε ένα αεροδρόμιο: Νέος νόμος προτείνει την έξτρα χρέωση των frequent flyer

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα μικρό ποσοστό ταξιδιωτών πραγματοποιεί δυσανάλογα μεγάλο αριθμό διεθνών πτήσεων, γεγονός που βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης