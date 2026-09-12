Γιατροί προειδοποιούν: Μια μικρή γραμμή στο νύχι που μπορεί να προμηνύει καρκίνο

Μια σκούρα ή ασυνήθιστη γραμμή κάτω από το νύχι μπορεί να οφείλεται σε κάτι απολύτως ακίνδυνο, όμως σε σπάνιες περιπτώσεις αποτελεί σημάδι μελανώματος και χρειάζεται ιατρικό έλεγχο