Γιατροί προειδοποιούν: Μια μικρή γραμμή στο νύχι που μπορεί να προμηνύει καρκίνο
Γιατροί προειδοποιούν: Μια μικρή γραμμή στο νύχι που μπορεί να προμηνύει καρκίνο
Μια σκούρα ή ασυνήθιστη γραμμή κάτω από το νύχι μπορεί να οφείλεται σε κάτι απολύτως ακίνδυνο, όμως σε σπάνιες περιπτώσεις αποτελεί σημάδι μελανώματος και χρειάζεται ιατρικό έλεγχο
Μια σκούρα ή ασυνήθιστη γραμμή κάτω από το νύχι είναι μια αλλαγή που αξίζει να ελεγχθεί από γιατρό, καθώς, αν και τις περισσότερες φορές έχει αθώα αιτία, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να συνδέεται με μελάνωμα.
Το μελάνωμα είναι μορφή καρκίνου του δέρματος και συνήθως εμφανίζεται σε περιοχές που εκτίθενται για μεγάλο διάστημα στον ήλιο, ωστόσο, υπάρχει και μια σπάνια μορφή που μπορεί να αναπτυχθεί κάτω ή γύρω από τα νύχια, γνωστή ως υπονύχιο μελάνωμα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Το μελάνωμα είναι μορφή καρκίνου του δέρματος και συνήθως εμφανίζεται σε περιοχές που εκτίθενται για μεγάλο διάστημα στον ήλιο, ωστόσο, υπάρχει και μια σπάνια μορφή που μπορεί να αναπτυχθεί κάτω ή γύρω από τα νύχια, γνωστή ως υπονύχιο μελάνωμα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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