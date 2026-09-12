Δούλευε από τα 12 και στα 97 έκανε την τελευταία του σοδειά: «Το καλοκαίρι κοιμόμαστε κάτω από τις θεριζοαλωνιστικές μηχανές»

Η τελευταία συγκομιδή του 97χρονου Oscar Policastro δεν ήταν απλώς το τέλος μιας αγροτικής σεζόν αλλά το τέλος μιας πορείας 85 ετών που άλλαξε την ιστορία της περιοχής του