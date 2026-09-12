Δούλευε από τα 12 και στα 97 έκανε την τελευταία του σοδειά: «Το καλοκαίρι κοιμόμαστε κάτω από τις θεριζοαλωνιστικές μηχανές»
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Δούλευε από τα 12 και στα 97 έκανε την τελευταία του σοδειά: «Το καλοκαίρι κοιμόμαστε κάτω από τις θεριζοαλωνιστικές μηχανές»

Η τελευταία συγκομιδή του 97χρονου Oscar Policastro δεν ήταν απλώς το τέλος μιας αγροτικής σεζόν αλλά το τέλος μιας πορείας 85 ετών που άλλαξε την ιστορία της περιοχής του

Δούλευε από τα 12 και στα 97 έκανε την τελευταία του σοδειά: «Το καλοκαίρι κοιμόμαστε κάτω από τις θεριζοαλωνιστικές μηχανές»
Στο Morse, μια μικρή πόλη της επαρχίας Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή, γνωστή για τη μακρά αγροτική της παράδοση, έζησε και εργάστηκε για ολόκληρη τη ζωή του ο Oscar Policastro. Στα 97 του χρόνια, ολοκλήρωσε φέτος αυτό που πιθανότατα ήταν η τελευταία του συγκομιδή, κλείνοντας έναν κύκλο 85 ετών δουλειάς στα χωράφια.

Η σχέση του με τη γεωργία ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 12 ετών, σε μια διαφορετική εποχή, όταν οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις ήταν μικρότερες και μεγάλο μέρος των εργασιών απαιτούσε ανθρώπινη δύναμη και ατελείωτες ώρες δουλειάς. Δηλώνει ότι τα καλοκαίρια κοιμόταν κάτω από τη μηχανή, ενώ περιγράφοντας τις αγροτικές περιόδους θυμάται πως μπορεί να διαρκούσαν και εβδομάδες, κατά τις οποίες η εργασία σχεδόν δεν σταματούσε

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