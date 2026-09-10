Το απρόσμενο κόλπο με το μπαλάκι του τένις: Πώς μπορεί να εξαφανίσει σημάδια από τοίχους και έπιπλα
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Το απρόσμενο κόλπο με το μπαλάκι του τένις: Πώς μπορεί να εξαφανίσει σημάδια από τοίχους και έπιπλα

Μία ειδικός στην καθαριότητα έγινε viral δείχνοντας πώς ένα παλιό μπαλάκι του τένις και λίγο νερό μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση λεκέδων και σημαδιών στο σπίτι

Το απρόσμενο κόλπο με το μπαλάκι του τένις: Πώς μπορεί να εξαφανίσει σημάδια από τοίχους και έπιπλα
Ένα παλιό μπαλάκι του τένις που βρίσκεται ξεχασμένο σε κάποιο συρτάρι μπορεί να αποκτήσει μια εντελώς διαφορετική χρήση από αυτή για την οποία κατασκευάστηκε. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει η Yolanda Herrera, δημιουργός περιεχομένου που ασχολείται με την καθαριότητα και έχει συγκεντρώσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακολούθους στα social media.

Η Herrera, γνωστή στο TikTok ως @yolandavaquitayoli, έγινε viral παρουσιάζοντας ένα ιδιαίτερα απλό κόλπο για την αντιμετώπιση ορισμένων σημαδιών σε τοίχους και έπιπλα. Σύμφωνα με την ίδια, δεν χρειάζεται κάποιο ειδικό καθαριστικό, ούτε σφουγγάρι ή άλλο εργαλείο. Χρειάζονται απλώς ένα καθαρό μπαλάκι του τένις και λίγο νερό.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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