Το απρόσμενο κόλπο με το μπαλάκι του τένις: Πώς μπορεί να εξαφανίσει σημάδια από τοίχους και έπιπλα

Μία ειδικός στην καθαριότητα έγινε viral δείχνοντας πώς ένα παλιό μπαλάκι του τένις και λίγο νερό μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση λεκέδων και σημαδιών στο σπίτι