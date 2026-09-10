72 πόλεις μπήκαν στο μικροσκόπιο: Αυτές είναι οι 10 που είναι πιο ευάλωτες για την κλιματική καταστροφή
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72 πόλεις μπήκαν στο μικροσκόπιο: Αυτές είναι οι 10 που είναι πιο ευάλωτες για την κλιματική καταστροφή

Πλημμύρες καύσωνες και πυρκαγιές αλλάζουν τον χάρτη της αστικής ασφάλειας

72 πόλεις μπήκαν στο μικροσκόπιο: Αυτές είναι οι 10 που είναι πιο ευάλωτες για την κλιματική καταστροφή
Η κλιματική κρίση δεν απειλεί όλες τις πόλεις του πλανήτη με τον ίδιο τρόπο. Κάποιες βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με ακραίες πλημμύρες, παρατεταμένους καύσωνες, ξηρασία και καταστροφικές καταιγίδες, ενώ άλλες έχουν προλάβει να επενδύσουν σε υποδομές και συστήματα που μπορούν να περιορίσουν τις συνέπειες μιας μελλοντικής καταστροφής.

Μια νέα κατάταξη της γεωχωρικής εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης AlphaGeo, την οποία παρουσίασε και η New York Times, επιχείρησε να απαντήσει σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ερώτημα: ποιες από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου είναι περισσότερο και ποιες λιγότερο προετοιμασμένες για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής;

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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