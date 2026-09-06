Πλούσια Κινέζα χρηματοδότησε σειρά για να παίζει και να φιλάει τον πρωταγωνιστή πάνω από 60 φορές
Πλούσια Κινέζα χρηματοδότησε σειρά για να παίζει και να φιλάει τον πρωταγωνιστή πάνω από 60 φορές
Πλούσια Κινέζα κατηγορείται ότι χρηματοδότησε δραματική σειρά μικρού μήκους μόνο και μόνο για να ερωτευτεί τον νεαρό πρωταγωνιστή και να τον φιλήσει περισσότερες από 60 φορές
Ο Zhong Yufei, ανέρχομενος ηθοποιός μικρού μήκους σειρών στην Κίνα, αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας τον εφιάλτη που έζησε στα γυρίσματα μιας παραγωγής που υποτίθεται ότι θα αποτελούσε το μεγάλο του βήμα στον χώρο.
Ο 23χρονος υποστήριξε πως δεχόταν συνεχή παρενόχληση από τη συμπρωταγωνίστριά του, η οποία ήταν η μόνη επενδύτρια του εγχειρήματος.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ο 23χρονος υποστήριξε πως δεχόταν συνεχή παρενόχληση από τη συμπρωταγωνίστριά του, η οποία ήταν η μόνη επενδύτρια του εγχειρήματος.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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