Τον προσέλαβαν για να φυλάει 52 μπουκάλια ουίσκι του 1912 και τελικά... τα ήπιε: Το DNA τον πρόδωσε
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Τον προσέλαβαν για να φυλάει 52 μπουκάλια ουίσκι του 1912 και τελικά... τα ήπιε: Το DNA τον πρόδωσε

Πενήντα δύο μπουκάλια ουίσκι του 1912 βρέθηκαν άδεια σε ιστορική έπαυλη στην Πενσιλβάνια και η αστυνομία εντόπισε DNA του φύλακα στα μπουκάλια

Τον προσέλαβαν για να φυλάει 52 μπουκάλια ουίσκι του 1912 και τελικά... τα ήπιε: Το DNA τον πρόδωσε
Μια ασυνήθιστη υπόθεση κλοπής αποκαλύφθηκε το 2012 σε μια ιστορική έπαυλη στην περιοχή του Πίτσμπουργκ, στην Πενσιλβάνια.

Ο 62χρονος τότε Τζον Σόντερς εργαζόταν ως ένοικος φύλακας της έπαυλης South Broadway Manor, η οποία είχε μετατραπεί σε bed and breakfast. Ανάμεσα στις αρμοδιότητές του ήταν και η προστασία μιας σπάνιας συλλογής ουίσκι. Τον Μάρτιο του 2012, η ιδιοκτήτρια Πατρίσια Χιλ έλεγξε τη συλλογή και διαπίστωσε ότι 52 μπουκάλια ήταν εντελώς άδεια.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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