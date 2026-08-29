Η Κίνα βυθίζει δεκάδες τσιμεντένιες κατασκευές 3.500 τόνων στην θάλασσα: Ο εντυπωσιακός λόγος και το «υποβρύχιο» συγκρότημα

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Ένα τεράστιο κομμάτι σκυροδέματος, με βάρος 3.500 τόνους και διαστάσεις που θυμίζουν πενταώροφο κτίριο, μεταφέρεται πάνω σε πλωτή πλατφόρμα, ρυμουλκείται στη θάλασσα και στη συνέχεια τοποθετείται στον βυθό με ακρίβεια εκατοστού.Η εντυπωσιακή επιχείρηση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ανοιχτά του Κινγκντάο, στην επαρχία Σαντόνγκ της Κίνας. Στις αρχές Αυγούστου του 2026 τοποθετήθηκε η πρώτη από τις 34 τεράστιες προκατασκευασμένες κατασκευές από σκυρόδεμα, γνωστές ως κίσονες, που θα σχηματίσουν το νότιο θαλάσσιο τείχος μήκους 675 μέτρων.Οι κατασκευές φτάνουν σε μήκος 24,19 μέτρων, πλάτος 16,07 μέτρων και ύψος μεταξύ 12 και 15 μέτρων. Η πρώτη μεταφέρθηκε με πλωτή φορτηγίδα που ρυμουλκήθηκε από πλοία, διανύοντας περίπου ένα χιλιόμετρο σε σχεδόν μία ώρα. Μόλις έφτασε στην περιοχή εγκατάστασης, ξεκίνησε το πιο απαιτητικό στάδιο: η τοποθέτησή της σε βάθος περίπου 17 μέτρων.GPS, παλίρροιες και ακρίβεια εκατοστούΗ διαδικασία απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, καθώς άνεμοι, κύματα, ρεύματα και παλίρροιες μπορούν να αλλάξουν γρήγορα τις συνθήκες. Οι μηχανικοί χρησιμοποιούν GPS και σύστημα έξυπνης παρακολούθησης, το οποίο καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τη γωνία και την κάθοδο κάθε κατασκευής. Παράλληλα, ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχει την εισροή νερού κατά τη βύθιση.Κάθε κίσων διαθέτει 12 σημεία με άγκυρες, τέσσερις βαλβίδες εισόδου νερού και ενσωματωμένα στοιχεία για το σύστημα έλξης. Η ακρίβεια είναι κρίσιμη, καθώς ακόμη και απόκλιση λίγων εκατοστών μπορεί να επηρεάσει τη σύνδεση των επόμενων τμημάτων. Η μεταφορά τους απαιτεί επίσης προσεκτικό σχεδιασμό και έτσι, οι κατασκευές μετακινούνται αρχικά με τη βοήθεια μεγάλων αερόσακων και στη συνέχεια τοποθετούνται στην πλωτή πλατφόρμα. Για τη θαλάσσια μεταφορά υπολογίζεται ακόμη και το βύθισμά τους, που φτάνει περίπου τα 8,7 μέτρα.Οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται σε κατάλληλες συνθήκες παλίρροιας και καιρού, με τον σχεδιασμό τους να προβλέπει, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, τη μετακίνηση περίπου μίας κατασκευής κάθε δύο ημέρες.675 μέτρα θαλάσσιου τείχους για ένα νέο ενεργειακό συγκρότημαΗ κατασκευή των κισόνων είχε ξεκινήσει ήδη από τον Μάρτιο του 2026. Για κάθε μονάδα απαιτούνται περίπου 1.300 κυβικά μέτρα σκυροδέματος και 150 τόνοι χάλυβα, ενώ έχει δημιουργηθεί ειδικός χώρος προκατασκευής περίπου 40.000 τετραγωνικών μέτρων. Συνολικά, οι 34 μονάδες θα σχηματίσουν το νότιο θαλάσσιο τείχος μήκους 675 μέτρων, το οποίο αποτελεί τμήμα της ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Πάρκου Θαλάσσιας Ενέργειας του Κινγκντάο.Η υποδομή θα υποστηρίζει ένα νέο ενεργειακό συγκρότημα που θα συνδέεται με δραστηριότητες υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, ηλιακής ενέργειας και υδρογόνου, ενισχύοντας παράλληλα τις λιμενικές και παράκτιες υποδομές της περιοχής.Το εντυπωσιακότερο στοιχείο, ωστόσο, παραμένει η ίδια η διαδικασία: χιλιάδες τόνοι σκυροδέματος μεταφέρονται πάνω από τη θάλασσα και κατεβαίνουν στον βυθό, όχι απλώς «στο περίπου», αλλά στο σημείο που έχει υπολογιστεί με ακρίβεια εκατοστού.