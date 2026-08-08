Το ταξίδι σκόνης 2.500 χλμ. της Σαχάρας στον Αμαζόνιο: Πώς η έρημος τρέφει το τροπικό δάσος;
Το ταξίδι σκόνης 2.500 χλμ. της Σαχάρας στον Αμαζόνιο: Πώς η έρημος τρέφει το τροπικό δάσος;
Παρά τη διαφορά των 2.500 χιλιομέτρων, εκατομμύρια τόνοι αφρικανικής σκόνης διασχίζουν κάθε χρόνο τον Ατλαντικό Ωκεανό για να θρέψουν τον Αμαζόνιο
Το αχανές οικοσύστημα της Σαχάρας και ο τροπικός Αμαζόνιος απέχουν περισσότερα από 2.500 χιλιόμετρα. Ωστόσο, η απόσταση αυτή δεν εμποδίζει τη μεταφορά εκατομμυρίων τόνων σκόνης πλούσιας σε φώσφορο, η οποία ταξιδεύει πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό για να καταλήξει στα εδάφη του δάσους.
Κάθε χρόνο, οι αληγείς άνεμοι μεταφέρουν από 180 έως 200 εκατομμύρια τόνους σκόνης από τη Βόρεια Αφρική. Παρότι μεγάλο μέρος της χάνεται στη διαδρομή, περίπου 27,7 εκατομμύρια τόνοι εναποτίθενται στη λεκάνη του Αμαζονίου. Μακριά από το να είναι επιβλαβής, η σκόνη αυτή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση του τροπικού δάσους.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.g
Κάθε χρόνο, οι αληγείς άνεμοι μεταφέρουν από 180 έως 200 εκατομμύρια τόνους σκόνης από τη Βόρεια Αφρική. Παρότι μεγάλο μέρος της χάνεται στη διαδρομή, περίπου 27,7 εκατομμύρια τόνοι εναποτίθενται στη λεκάνη του Αμαζονίου. Μακριά από το να είναι επιβλαβής, η σκόνη αυτή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση του τροπικού δάσους.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.g
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