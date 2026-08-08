Το ταξίδι σκόνης 2.500 χλμ. της Σαχάρας στον Αμαζόνιο: Πώς η έρημος τρέφει το τροπικό δάσος;

Παρά τη διαφορά των 2.500 χιλιομέτρων, εκατομμύρια τόνοι αφρικανικής σκόνης διασχίζουν κάθε χρόνο τον Ατλαντικό Ωκεανό για να θρέψουν τον Αμαζόνιο