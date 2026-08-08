Μύκονος: Ιταλοί τουρίστες έκαναν «κλαμπ» βανάκι transfer - Αντιδράσεις για το ξέφρενο πάρτι
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Μύκονος: Ιταλοί τουρίστες έκαναν «κλαμπ» βανάκι transfer - Αντιδράσεις για το ξέφρενο πάρτι

Έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε βίντεο με ομάδα Ιταλών τουριστών που μετέτρεψε βανάκι μεταφοράς στη Μύκονο σε πάρτι

Μύκονος: Ιταλοί τουρίστες έκαναν «κλαμπ» βανάκι transfer - Αντιδράσεις για το ξέφρενο πάρτι
Χαμός προκλήθηκε σε βανάκι μεταφοράς στη Μύκονο, όταν ομάδα Ιταλών τουριστών μετέτρεψε το όχημα σε υπαίθριο κλαμπ, προκαλώντας την οργή χρηστών στα social media.

Χοροί, φωνές, φωτογραφίες: Λες και ήταν σε κλαμπ
Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο του Mykonos Live Tv, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, οι επιβάτες άρχισαν να χορεύουν, να φωνάζουν και να τραντάζουν το όχημα, συμπεριφερόμενοι σαν να βρίσκονται σε κλαμπ και όχι σε επαγγελματικό μέσο μεταφοράς.


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