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Έριξαν θαλασσινό νερό πάνω στους πάγους της Αρκτικής και το αποτέλεσμα εξέπληξε τους επιστήμονες
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Έριξαν θαλασσινό νερό πάνω στους πάγους της Αρκτικής και το αποτέλεσμα εξέπληξε τους επιστήμονες

Επιστήμονες δοκίμασαν μια πρωτοποριακή τεχνική στην Αρκτική και κατάφεραν να δημιουργήσουν παχύτερο πάγο

Έριξαν θαλασσινό νερό πάνω στους πάγους της Αρκτικής και το αποτέλεσμα εξέπληξε τους επιστήμονες
Μπορεί μια σχετικά απλή ιδέα να επιβραδύνει το λιώσιμο των πάγων της Αρκτικής; Μια ομάδα επιστημόνων επιχείρησε να απαντήσει στο ερώτημα με ένα πρωτοποριακό πείραμα στον Καναδά, αντλώντας θαλασσινό νερό πάνω στην παγωμένη επιφάνεια, ώστε να παγώσει ξανά και να δημιουργήσει ένα παχύτερο στρώμα πάγου.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Σε ορισμένα σημεία, το πάχος του πάγου αυξήθηκε έως και κατά 32 εκατοστά, ενώ οι περιοχές που δέχθηκαν την παρέμβαση παρέμειναν λευκές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθυστερώντας την τήξη τους. Οι ίδιοι οι ερευνητές, ωστόσο, ξεκαθαρίζουν ότι το πείραμα δεν αποτελεί λύση για την κλιματική αλλαγή, αλλά μια πρώτη ένδειξη ότι η τεχνική μπορεί να λειτουργήσει σε μικρή κλίμακα.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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