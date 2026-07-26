«Οδύσσεια»: Έφτιαξαν ταινία 250 εκατ. ευρώ και τους κατηγορούν ότι δεν πλήρωσαν 5.100 ευρώ για τις ζημιές σε πλοίο
«Οδύσσεια»: Έφτιαξαν ταινία 250 εκατ. ευρώ και τους κατηγορούν ότι δεν πλήρωσαν 5.100 ευρώ για τις ζημιές σε πλοίο
Η Universal διαψεύδει τις καταγγελίες ότι άφησε απλήρωτες ζημιές σε πλοίο που χρησιμοποιήθηκε στην «Οδύσσεια»
Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν συγκαταλέγεται ήδη στις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές παραγωγές των τελευταίων ετών. Με προϋπολογισμό που εκτιμάται στα 250 εκατομμύρια ευρώ και ένα καστ γεμάτο αστέρες του Χόλιγουντ, η ταινία έχει τραβήξει τα βλέμματα πολύ πριν φτάσει στις αίθουσες.
Αυτή τη φορά, όμως, η παραγωγή απασχολεί για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο. Ένα σουηδικό μη κερδοσκοπικό σωματείο, που παραχώρησε στην παραγωγή ένα πιστό αντίγραφο πλοίου των Βίκινγκ για τα γυρίσματα, καταγγέλλει ότι το σκάφος επέστρεψε με ζημιές και ότι η Universal Studios δεν έχει καταβάλει ακόμη το κόστος της επισκευής, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 5.100 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Αυτή τη φορά, όμως, η παραγωγή απασχολεί για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο. Ένα σουηδικό μη κερδοσκοπικό σωματείο, που παραχώρησε στην παραγωγή ένα πιστό αντίγραφο πλοίου των Βίκινγκ για τα γυρίσματα, καταγγέλλει ότι το σκάφος επέστρεψε με ζημιές και ότι η Universal Studios δεν έχει καταβάλει ακόμη το κόστος της επισκευής, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 5.100 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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