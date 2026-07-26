Περπατούσε σε ένα δάσος και βρήκε ένα σπαθί 2.700 ετών καρφωμένο όρθιο στο έδαφος
Περπατούσε σε ένα δάσος και βρήκε ένα σπαθί 2.700 ετών καρφωμένο όρθιο στο έδαφος
Η ανακάλυψη έγινε σε δασική περιοχή κοντά στο Γκντανσκ της Πολωνίας και θεωρείται μία από τις πιο εντυπωσιακές των τελευταίων ετών
Ορισμένες ανακαλύψεις μοιάζουν να έχουν βγει από ταινία περιπέτειας. Ένας άνδρας στην Πολωνία βγήκε για μια συνηθισμένη εξόρμηση με τον ανιχνευτή μετάλλων του και βρέθηκε μπροστά σε ένα εύρημα που κανείς δεν θα περίμενε να αντικρίσει το 2026: ένα χάλκινο σπαθί ηλικίας περίπου 2.700 ετών, καρφωμένο όρθιο μέσα στο έδαφος ενός δάσους.
Η ανακάλυψη έγινε σε δασική περιοχή κοντά στο Γκντανσκ και έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον αρχαιολόγων, καθώς ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε το όπλο θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστος.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Η ανακάλυψη έγινε σε δασική περιοχή κοντά στο Γκντανσκ και έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον αρχαιολόγων, καθώς ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε το όπλο θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστος.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα