Περπατούσε σε ένα δάσος και βρήκε ένα σπαθί 2.700 ετών καρφωμένο όρθιο στο έδαφος

Η ανακάλυψη έγινε σε δασική περιοχή κοντά στο Γκντανσκ της Πολωνίας και θεωρείται μία από τις πιο εντυπωσιακές των τελευταίων ετών