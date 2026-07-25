Τσιμεντόλιθος ή κεραμικό τούβλο: Μηχανικοί αποκαλύπτουν τη διαφορά που αλλάζει το κόστος ενός ολόκληρου έργου

Η επιλογή ανάμεσα σε τσιμεντόλιθο και κεραμικό τούβλο επηρεάζει άμεσα τον προϋπολογισμό, την αντοχή της κατασκευής, την κατανάλωση κονιάματος και τον χρόνο ολοκλήρωσης ενός έργου