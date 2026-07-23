Χώρια οι άνδρες με τις γυναίκες: Η παραλία όπου ένας τοίχος χωρίζει τα δύο φύλα
Χώρια οι άνδρες με τις γυναίκες: Η παραλία όπου ένας τοίχος χωρίζει τα δύο φύλα
Στην Τεργέστη της Ιταλίας βρίσκεται η τελευταία παραλία στην Ευρώπη με φυλετικό διαχωρισμό, όπου ένας λευκός τσιμεντένιος τοίχος χωρίζει τους άνδρες από τις γυναίκες
Ιδρύθηκε το 1903, το «Bagno Marino La Lanterna», γνωστό στους ντόπιους ως «El Pedocin», αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για μπάνιο στην Τεργέστη, αλλά και έναν από τους πιο αμφιλεγόμενους.
Αυτό συμβαίνει επειδή θεωρείται η τελευταία παραλία με διαχωρισμό φύλων σε ολόκληρη την Ευρώπη, ένα μέρος όπου άνδρες και γυναίκες χωρίζονται από έναν λευκό τσιμεντένιο τοίχο ύψους 2,7 μέτρων.
Στις αρχές και στα μέσα του 20ού αιώνα, οι παραλίες με διαχωρισμό φύλων δεν ήταν κάτι το ασυνήθιστο. Σχεδιάστηκαν για να διατηρούν την αιδώ των γυναικών, επιτρέποντάς τους να φορούν πιο αποκαλυπτικά μαγιό χωρίς να τραβούν την προσοχή.
Καθώς όμως αυτοί οι κοινωνικοί κανόνες πέρασαν στην ιστορία, οι παραλίες με διαχωρισμό γκρέμισαν κυριολεκτικά τα εμπόδια που χώριζαν άνδρες και γυναίκες... όλες εκτός από μία.
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Αυτό συμβαίνει επειδή θεωρείται η τελευταία παραλία με διαχωρισμό φύλων σε ολόκληρη την Ευρώπη, ένα μέρος όπου άνδρες και γυναίκες χωρίζονται από έναν λευκό τσιμεντένιο τοίχο ύψους 2,7 μέτρων.
Στις αρχές και στα μέσα του 20ού αιώνα, οι παραλίες με διαχωρισμό φύλων δεν ήταν κάτι το ασυνήθιστο. Σχεδιάστηκαν για να διατηρούν την αιδώ των γυναικών, επιτρέποντάς τους να φορούν πιο αποκαλυπτικά μαγιό χωρίς να τραβούν την προσοχή.
Καθώς όμως αυτοί οι κοινωνικοί κανόνες πέρασαν στην ιστορία, οι παραλίες με διαχωρισμό γκρέμισαν κυριολεκτικά τα εμπόδια που χώριζαν άνδρες και γυναίκες... όλες εκτός από μία.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
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