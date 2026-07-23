Οικογένεια Ισπανών κληρονόμησε οπλοστάσιο 33 τόνων με χιλιάδες όπλα και χειροβομβίδες
Οικογένεια Ισπανών κληρονόμησε οπλοστάσιο 33 τόνων με χιλιάδες όπλα και χειροβομβίδες
Οικογένεια στην Ισπανία βρέθηκε προ εκπλήξεως όταν κληρονόμησε δύο βιομηχανικές αποθήκες και ανακάλυψε στο εσωτερικό τους ένα τεράστιο οπλοστάσιο 33 τόνων
Υπάρχουν κληρονομιές που περιλαμβάνουν ένα σπίτι, ένα κτήμα ή μια συλλογή γραμματοσήμων. Και μετά υπάρχει η περίπτωση μιας οικογένειας από την ισπανική Μπαδαχόθ, η οποία, αναλαμβάνοντας δύο βιομηχανικές αποθήκες, βρέθηκε αντιμέτωπη με κάτι πολύ πιο εντυπωσιακό, ένα πολεμικό οπλοστάσιο βάρους άνω των 33 τόνων.
Μακριά από το να κρατήσουν το εύρημα για τους εαυτούς τους, οι κληρονόμοι ειδοποίησαν τη Πολιτοφυλακή μόλις ανακάλυψαν περισσότερα όπλα από όσα μπορούσαν να διαχειριστούν, καθώς και εκρηκτικούς μηχανισμούς αποθηκευμένους στις εγκαταστάσεις που μόλις είχαν παραλάβει. Τα πάντα. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια περίπλοκη επιχείρηση καταγραφής, μεταφοράς και καταστροφής του υλικού.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Μακριά από το να κρατήσουν το εύρημα για τους εαυτούς τους, οι κληρονόμοι ειδοποίησαν τη Πολιτοφυλακή μόλις ανακάλυψαν περισσότερα όπλα από όσα μπορούσαν να διαχειριστούν, καθώς και εκρηκτικούς μηχανισμούς αποθηκευμένους στις εγκαταστάσεις που μόλις είχαν παραλάβει. Τα πάντα. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια περίπλοκη επιχείρηση καταγραφής, μεταφοράς και καταστροφής του υλικού.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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