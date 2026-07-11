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Ζευγάρι χτίζει το νέο του σπίτι χρησιμοποιώντας μπάλες από άχυρο: «Σταθερή θερμοκρασία όλο το χρόνο»
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Ζευγάρι χτίζει το νέο του σπίτι χρησιμοποιώντας μπάλες από άχυρο: «Σταθερή θερμοκρασία όλο το χρόνο»

Ζευγάρι σχεδίασε και έχτισε ένα ενεργειακά αυτόνομο και οικολογικό σπίτι από άχυρο, πηλό και ξύλο στις ακτές της Αστούριας

Ζευγάρι χτίζει το νέο του σπίτι χρησιμοποιώντας μπάλες από άχυρο: «Σταθερή θερμοκρασία όλο το χρόνο»
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Η Κάρμεν και ο Νάτσο αποφάσισαν να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν μια αυτοσυντήρητη και οικολογική κατοικία χρησιμοποιώντας άχυρο, πηλό και ξύλο στις ακτές της Αστούριας, για να ζήσουν μαζί με τα παιδιά τους.

Το σπίτι είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εκμεταλλεύεται τον ήλιο, τον προσανατολισμό και τους οργανικούς πόρους με τους οποίους έχει χτιστεί, λειτουργώντας ως φυσικός κλιματισμός.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ
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