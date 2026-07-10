Η Ισπανία άρχισε να φυτεύει εκατομμύρια ευκαλύπτους το 1940: Σήμερα θεωρούνται εχθρός της ντόπιας βιοποικιλότητας
Η Ισπανία άρχισε να φυτεύει εκατομμύρια ευκαλύπτους το 1940: Σήμερα θεωρούνται εχθρός της ντόπιας βιοποικιλότητας
Νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι οι εκτεταμένες φυτείες ευκαλύπτου στην Ισπανία μειώνουν τη βιοποικιλότητα, επηρεάζοντας κυρίως τα πτηνά
Η οικονομική σημασία και η συνεχής εξάπλωση
Η Ισπανία ξεκίνησε τη μαζική φύτευση ευκαλύπτων τη δεκαετία του 1940, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της βιομηχανίας χαρτιού και ξυλείας, αξιοποιώντας την ταχεία ανάπτυξη του είδους. Σήμερα, σχεδόν εννέα δεκαετίες αργότερα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η εξάπλωση των φυτειών έχει σοβαρές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα.
Νέα μελέτη του Πανεπιστημίου του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα (USC) και του Ισπανικού Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας (CSIC), που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Forest Ecology and Management, χαρακτηρίζει πολλές από αυτές τις εκτάσεις ως «πράσινες ερήμους», δηλαδή περιοχές που, παρά την πλούσια βλάστησή τους, φιλοξενούν πολύ λιγότερη άγρια ζωή σε σχέση με τα φυσικά δάση.
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Η Ισπανία ξεκίνησε τη μαζική φύτευση ευκαλύπτων τη δεκαετία του 1940, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της βιομηχανίας χαρτιού και ξυλείας, αξιοποιώντας την ταχεία ανάπτυξη του είδους. Σήμερα, σχεδόν εννέα δεκαετίες αργότερα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η εξάπλωση των φυτειών έχει σοβαρές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα.
Νέα μελέτη του Πανεπιστημίου του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα (USC) και του Ισπανικού Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας (CSIC), που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Forest Ecology and Management, χαρακτηρίζει πολλές από αυτές τις εκτάσεις ως «πράσινες ερήμους», δηλαδή περιοχές που, παρά την πλούσια βλάστησή τους, φιλοξενούν πολύ λιγότερη άγρια ζωή σε σχέση με τα φυσικά δάση.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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