Η γιγαντιαία υπόγεια «μπαταρία νερού» στην Αυστραλία: Σταθμός παραγωγής ενέργειας 800 μ. κάτω από τη γη
Η γιγαντιαία υπόγεια «μπαταρία νερού» στην Αυστραλία: Σταθμός παραγωγής ενέργειας 800 μ. κάτω από τη γη
Η Αυστραλία κατασκευάζει το Snowy 2.0, έναν τεράστιο υπόγειο υδροηλεκτρικό σταθμό 800 μέτρα κάτω από τη γη, λειτουργώντας ως μια γιγαντιαία μπαταρία καθαρής ενέργειας
Η Αυστραλία προχωρά σε ένα από τα πιο φιλόδοξα ενεργειακά έργα της ιστορίας της. Πρόκειται για το Snowy 2.0, έναν τεράστιο υπόγειο υδροηλεκτρικό σταθμό που κατασκευάζεται 800 μέτρα κάτω από τη γη στα Χιονισμένα Όρη της Νέας Νότιας Ουαλίας και φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό κομμάτι για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας.
Το έργο καθοδηγείται από την Snowy Hydro και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της Αυστραλίας, η οποία παραδοσιακά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον άνθρακα, για την ενίσχυση της σταθερότητας του ηλεκτρικού της δικτύου και την επιτάχυνση της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Το έργο καθοδηγείται από την Snowy Hydro και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της Αυστραλίας, η οποία παραδοσιακά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον άνθρακα, για την ενίσχυση της σταθερότητας του ηλεκτρικού της δικτύου και την επιτάχυνση της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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