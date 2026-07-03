Εθελοντές στις ΗΠΑ θα πυροβολήσουν θανατοποινίτες στο εκτελεστικό απόσπασμα
Εθελοντές στις ΗΠΑ θα πυροβολήσουν θανατοποινίτες στο εκτελεστικό απόσπασμα
Μετά από αποτυχημένη εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση, το Άινταχο αλλάζει ριζικά τη διαδικασία της θανατικής ποινής, επαναφέροντας το εκτελεστικό απόσπασμα
Μια από τις πιο αμφιλεγόμενες μεθόδους εκτέλεσης επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πολιτεία του Άινταχο επαναφέρει το εκτελεστικό απόσπασμα ως βασική μέθοδο εφαρμογής της θανατικής ποινής, ύστερα από την αποτυχημένη προσπάθεια εκτέλεσης του θανατοποινίτη Τόμας Γιουτζίν Κριτς το 2025, όταν οι αρχές απέτυχαν επί σχεδόν μία ώρα να του χορηγήσουν τη θανατηφόρα ένεση.
Το περιστατικό οδήγησε σε πλήρη αναθεώρηση των διαδικασιών. Η πολιτεία κατασκεύασε νέο θάλαμο εκτελέσεων, επένδυσε περισσότερα από ένα εκατομμύριο δολάρια στις νέες υποδομές και ανακοίνωσε το πρωτόκολλο που θα εφαρμόζεται για τους οκτώ κρατούμενους που βρίσκονται σήμερα στη θανατική πτέρυγα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
Το περιστατικό οδήγησε σε πλήρη αναθεώρηση των διαδικασιών. Η πολιτεία κατασκεύασε νέο θάλαμο εκτελέσεων, επένδυσε περισσότερα από ένα εκατομμύριο δολάρια στις νέες υποδομές και ανακοίνωσε το πρωτόκολλο που θα εφαρμόζεται για τους οκτώ κρατούμενους που βρίσκονται σήμερα στη θανατική πτέρυγα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
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