Μαθητές στην Κένυα έφτιαξαν φίλτρο εξάτμισης από καρύδες και καλαμπόκι: Μειώνει τη ρύπανση έως 93,3%

Μετά τη βράβευσή τους στο Earth Prize για την Αφρική, οι δύο έφηβοι θέλουν να παράγουν 1.200 φίλτρα και να τα δοκιμάσουν σε 200 οχήματα