Ο γίγαντας των κινέζικων ορυχείων: Ζυγίζει 700 τόνους, έχει 3.400 ίππους και σηκώνει 50 κυβικά μονομιάς
Ο γίγαντας των κινέζικων ορυχείων: Ζυγίζει 700 τόνους, έχει 3.400 ίππους και σηκώνει 50 κυβικά μονομιάς
Το XCMG XE7000 έχει μήκος 23,5 μέτρα, ζυγίζει όσο εκατοντάδες αυτοκίνητα και μπορεί να σηκώσει δεκάδες τόνους με μία κίνηση
Υπάρχουν μηχανήματα που τα λες «θηρία» και υπάρχουν μηχανήματα που απλώς αλλάζουν την κλίμακα. Το XCMG XE7000 ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Είναι ένας υδραυλικός εκσκαφέας που κατασκευάστηκε στην Κίνα για τα μεγάλα ανοιχτά ορυχεία, εκεί όπου το χώμα, τα πετρώματα και το μετάλλευμα δεν μετριούνται σε κυβικά, αλλά σε χιλιάδες τόνους.
Το μηχάνημα παρουσιάστηκε το 2018 από την XCMG και θεωρείται ο μεγαλύτερος εκσκαφέας που έχει κατασκευαστεί στην Κίνα. Δεν είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο, αφού υπάρχουν ακόμη βαρύτερα μοντέλα από άλλες χώρες, όμως για την κινεζική βιομηχανία ήταν ένα ξεκάθαρο βήμα προς την κορυφή της βαριάς μηχανολογίας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Το μηχάνημα παρουσιάστηκε το 2018 από την XCMG και θεωρείται ο μεγαλύτερος εκσκαφέας που έχει κατασκευαστεί στην Κίνα. Δεν είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο, αφού υπάρχουν ακόμη βαρύτερα μοντέλα από άλλες χώρες, όμως για την κινεζική βιομηχανία ήταν ένα ξεκάθαρο βήμα προς την κορυφή της βαριάς μηχανολογίας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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