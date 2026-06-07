Οι κατσαρίδες ξεμύτισαν: Το κόλπο που αξίζει να δοκιμάσεις σπίτι σου
Οι κατσαρίδες ξεμύτισαν: Το κόλπο που αξίζει να δοκιμάσεις σπίτι σου
Κάθε χρόνο η ίδια ιστορία, όμως το κόλπο με την μαγειρική σόδα και την ζάχαρη θα σου λύσει τα χέρια και θα τις απομακρύνει μία και καλή
Οι κατσαρίδες κατά κοινή ομολογία είναι από τα πιο ενοχλητικά προβλήματα, ειδικά όσο ανοίγει ο καιρός, καθώς πρόκειται για έντομα που επηρεάζονται από τη θερμοκρασία, η ζέστη αυξάνει τη δραστηριότητά τους και κάνει πιο εύκολη την εμφάνισή τους σε κουζίνες, μπάνια και σκοτεινά σημεία του σπιτιού.
Το πρόβλημα με τις κατσαρίδες δεν είναι μόνο ότι συνδέονται με τη βρωμιά, αλλά και το γεγονός ότι κινούνται γρήγορα και απρόβλεπτα. Αυτό ενεργοποιεί σχεδόν ενστικτωδώς μια αίσθηση κινδύνου στον άνθρωπο.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Το πρόβλημα με τις κατσαρίδες δεν είναι μόνο ότι συνδέονται με τη βρωμιά, αλλά και το γεγονός ότι κινούνται γρήγορα και απρόβλεπτα. Αυτό ενεργοποιεί σχεδόν ενστικτωδώς μια αίσθηση κινδύνου στον άνθρωπο.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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