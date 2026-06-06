Το μυστήριο του «Παγανθρώπου», Ότσι: Έχει μικροβιακή δραστηριότητα 5.300 χρόνια μετά
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Το μυστήριο του «Παγανθρώπου», Ότσι: Έχει μικροβιακή δραστηριότητα 5.300 χρόνια μετά

Ο Ότσι, η διάσημη παγωμένη μούμια των Άλπεων, φιλοξενεί ένα δυναμικό μικροβιακό οικοσύστημα με ζωντανούς οργανισμούς που επιβιώνουν σε «βιολογική αργή κίνηση»

Το μυστήριο του «Παγανθρώπου», Ότσι: Έχει μικροβιακή δραστηριότητα 5.300 χρόνια μετά
Ανακαλυφθείς το 1991 σε έναν παγετώνα μεταξύ Ιταλίας και Αυστρίας, ο Ότσι έχει μετατραπεί σε μια μοναδική περίπτωση χάρη στην εξαιρετική κατάσταση διατήρησής του.

Για χιλιετίες παρέμεινε παγωμένος σε συνθήκες ακραίου ψύχους, χαμηλής υγρασίας και έλλειψης οξυγόνου, γεγονός που επιβράδυνε δραματικά τη διαδικασία της αποσύνθεσης. Ωστόσο, αυτές οι συνθήκες δεν σταμάτησαν εντελώς τη βιολογική δραστηριότητα.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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