Βίντεο: Οδηγός αγνόησε πινακίδα «κλειστός δρόμος» και βούλιαξε το αυτοκίνητό του σε φρέσκο τσιμέντο

Υπάρχουν πινακίδες που τις βλέπεις και λες «εντάξει, κάτι θα ξέρουν». Και υπάρχουν και οδηγοί που τις βλέπουν, τις αγνοούν, κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο, μετακινούν την μπάρα με τα χέρια τους και συνεχίζουν κανονικά. Μόνο που κάποιες φορές ο δρόμος δεν είναι απλώς κλειστός. Είναι κυριολεκτικά ανοιχτό εργοτάξιο.Αυτό ακριβώς έπαθε ένας οδηγός στο ανατολικό Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, όταν αποφάσισε να αγνοήσει την προειδοποίηση «carretera cortada», δηλαδή «κλειστός δρόμος», και να περάσει μέσα από σημείο όπου εκτελούνταν έργα. Το αποτέλεσμα ήταν να βυθιστεί το όχημά του σε φρέσκο τσιμέντο, το οποίο είχε μόλις πέσει στο οδόστρωμα.Η μπάρα δεν ήταν διακοσμητικήΤο περιστατικό συνέβη στις 12 Μαΐου, στη διασταύρωση I 41/894/U.S. 45 με τη National Avenue, στην πόλη West Allis, λίγο έξω από το Μιλγουόκι. Ο οδηγός, σύμφωνα με το Τμήμα Μεταφορών του Ουισκόνσιν, δεν περιορίστηκε στο να αγνοήσει τη σήμανση. Κατέβηκε, απομάκρυνε ο ίδιος την μπάρα που έγραφε ότι ο δρόμος είναι κλειστός και συνέχισε την πορεία του.Μόνο που πίσω από τη μπάρα υπήρχε ο λόγος για τον οποίο είχε κλείσει το σημείο. Το όχημά του, ένα φορτηγάκι, μπήκε πάνω σε φρέσκο σκυρόδεμα και κόλλησε μέσα σε αυτό. Η εικόνα ήταν από εκείνες που μοιάζουν σχεδόν φτιαγμένες για μάθημα οδικής συμπεριφοράς: ένα αυτοκίνητο παγιδευμένο εκεί ακριβώς όπου κανείς δεν έπρεπε να έχει μπει.Το Τμήμα Μεταφορών του Ουισκόνσιν χρησιμοποίησε το περιστατικό για να θυμίσει στους οδηγούς ότι οι πινακίδες και οι μπάρες σε εργοτάξια δεν υπάρχουν για να δυσκολεύουν τη ζωή τους, αλλά για την ασφάλεια όλων. «Τα συνεργεία τοποθετούν μπάρες και πινακίδες για τη δική σας ασφάλεια και για τη δική τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως κανείς δεν πρέπει να μετακινεί ή να αγνοεί σήμανση που δείχνει ότι ένας δρόμος είναι κλειστός.Το ευτύχημα είναι ότι, σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό δεν προκάλεσε σοβαρές καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα του έργου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο οδηγός γλίτωσε την ταλαιπωρία. Γιατί άλλο να κάνεις λάθος δρόμο και άλλο να καταλήγεις με το αυτοκίνητο μέσα στο τσιμέντο.Η ιστορία μοιάζει αστεία, αλλά η ουσία της είναι απλή: όταν ένας δρόμος είναι κλειστός, συνήθως υπάρχει πολύ καλός λόγος. Και καμιά φορά αυτός ο λόγος φαίνεται μόνο όταν είναι ήδη αργά.