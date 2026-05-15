Ερευνητής δηλητηρίασε συνάδελφό του λόγω... προαγωγής: «Ήθελα να αρρωστήσει γιατί δεν φορούσε ποδιά»
Εργαζόμενος σε πανεπιστημιακό εργαστήριο προσπάθησε να δηλητηριάσει συνάδελφο ερευνητή λόγω προαγωγής και μη συμμόρφωσης στους κανόνες
Σκοτεινή υπόθεση φθόνου και εκδίκησης ήρθε στο φως στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν, όπου ο 41χρονος Μακότο Κουρόντα, εργαζόμενος σε εργαστήριο, ομολόγησε ότι προσπάθησε να δηλητηριάσει συνάδελφό του επειδή ένιωθε αδικημένος από μια προαγωγή.
Το χρονικό της επίθεσης
Ο Κουρόντα κατηγορείται για επικίνδυνη έκθεση σε κίνδυνο και νόθευση προϊόντος με πρόθεση την πρόκληση βλάβης ή θανάτου. Σύμφωνα με την ομολογία του, έριξε παραφορμαλδεΰδη και χλωροφόρμιο στο μπουκάλι με το νερό του συναδέλφου του, ενώ τοποθέτησε χημικά και στα παπούτσια εργασίας του θύματος.
