Η πιο διάσημη κλειδαρότρυπα του κόσμου: Το μοναδικό μέρος που μπορείς να δεις 3 χώρες μονομιάς (vid)
Και όμως, υπάρχει μέρος στον κόσμο που μπορείς να κοιτάξεις μέσα από μία κλειδαρότρυπα και να δεις, απόλυτα ευθυγραμμισμένα, ταυτόχρονα τρεις διαφορετικές χώρες
Η φωτογραφία της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, όπως φαίνεται από την κλειδαρότρυπα της πόρτας των κεντρικών γραφείων του Κυρίαρχου Στρατιωτικού Τάγματος της Μάλτας, αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές εικόνες της Ρώμης.
Πρόκειται για μια λήψη με τεχνικές προκλήσεις, καθώς απαιτεί ακρίβεια στην εστίαση ώστε να μην «θολώσει» το θέμα από την εγγύτητα της κλειδαριάς, ενώ το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται απόλυτα από τις καιρικές συνθήκες και την ώρα της ημέρας.
