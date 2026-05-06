Η πιο επικίνδυνη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο: Κενά σανίδια και άνεμοι πάνω από λίμνη στο Πακιστάν
Στο βόρειο Πακιστάν, η γέφυρα Hussaini πάνω από τη λίμνη Borit έγινε διάσημη για τα κενά σανίδια και τους δυνατούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή
Στο βόρειο Πακιστάν, στην απομονωμένη περιοχή Upper Hunza του Gilgit-Baltistan, βρίσκεται η Hussaini Suspension Bridge, μια κρεμαστή γέφυρα που έχει αποκτήσει τη φήμη της πιο επικίνδυνης στον κόσμο. Διασχίζει τη Borit Lake και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περάσματα σε μια περιοχή όπου το τοπίο καθορίζεται από βουνά, ποτάμια και δύσβατες διαδρομές.
Η εικόνα της είναι εντυπωσιακή και ταυτόχρονα αποθαρρυντική. Μακριά και στενή, με εμφανή κενά ανάμεσα στις ξύλινες σανίδες, η γέφυρα ταλαντεύεται συνεχώς από τους δυνατούς ανέμους που διασχίζουν την κοιλάδα. Η διάβαση απαιτεί συγκέντρωση σε κάθε βήμα, καθώς το πόδι δεν πατά πάντα σε σταθερό έδαφος και η αίσθηση του κενού κάτω από τα πόδια είναι διαρκής.
