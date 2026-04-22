Οικογένεια προσφέρει 68.000 ευρώ και διαμονή για φροντίδα του σκύλου της: Αυτές είναι οι απαιτήσεις εργασίας

Οικογένεια στο Σάρρεϊ της Αγγλίας αναζητά τον ιδανικό υποψήφιο που θα λατρέψει τον σκύλο της όσο και εκείνη, προσφέροντας ένα πακέτο αποδοχών που θα ζήλευαν πολλοί επαγγελματίες.Η προσφορά εργασίας περιλαμβάνει ετήσιο μισθό ύψους 68.000 ευρώ και παροχή ανεξάρτητης κατοικίας μέσα στην ιδιοκτησία των εργοδοτών. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο φροντιστής έχει τη δυνατότητα να μετακομίσει εκεί μαζί με τον σύντροφό του, αλλά και τα δικά του κατοικίδια αν διαθέτει.Η κύρια ευθύνη του επιλεγμένου ατόμου θα είναι η διασφάλιση της καθημερινής ρουτίνας και της ευημερίας του σκύλου της οικογένειας, σε στενή συνεργασία με το υπόλοιπο οικιακό προσωπικό.