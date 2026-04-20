Η ευρωπαϊκή χώρα όπου χρειάζεσαι κράτηση για να βγεις από τον αυτοκινητόδρομο

Μια ιδιότυπη πρακτική εφαρμόζεται στην Αυστρία, προκαλώντας έκπληξη σε χιλιάδες ταξιδιώτες που διασχίζουν τη χώρα. Στην περιοχή του Τιρόλο, η έξοδος από τον αυτοκινητόδρομο δεν είναι πάντα ελεύθερη, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται... αποδεικτικό κράτησης.Συγκεκριμένα, σε περιόδους αυξημένης κυκλοφορίας, επιτρέπεται η χρήση συγκεκριμένων εξόδων μόνο σε όσους μπορούν να τεκμηριώσουν ότι κινούνται τοπικά - για παράδειγμα, προς ξενοδοχείο, κάμπινγκ ή άλλη διαμονή, που έχει γίνει κράτηση. Οι οδηγοί ενδέχεται να ελεγχθούν και να κληθούν να επιδείξουν σχετικά έγγραφα, σε διαφορετική περίπτωση, υποχρεώνονται να συνεχίσουν τη διαδρομή τους στον αυτοκινητόδρομο.