Η ευρωπαϊκή χώρα όπου χρειάζεσαι κράτηση για να βγεις από τον αυτοκινητόδρομο
Στην Αυστρία και ειδικά στο Τιρόλο, οι οδηγοί πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν κάνει... κράτηση για να χρησιμοποιήσουν εξόδους αυτοκινητοδρόμων - Πότε ισχύουν οι περιορισμοί
Μια ιδιότυπη πρακτική εφαρμόζεται στην Αυστρία, προκαλώντας έκπληξη σε χιλιάδες ταξιδιώτες που διασχίζουν τη χώρα. Στην περιοχή του Τιρόλο, η έξοδος από τον αυτοκινητόδρομο δεν είναι πάντα ελεύθερη, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται... αποδεικτικό κράτησης.
Συγκεκριμένα, σε περιόδους αυξημένης κυκλοφορίας, επιτρέπεται η χρήση συγκεκριμένων εξόδων μόνο σε όσους μπορούν να τεκμηριώσουν ότι κινούνται τοπικά - για παράδειγμα, προς ξενοδοχείο, κάμπινγκ ή άλλη διαμονή, που έχει γίνει κράτηση. Οι οδηγοί ενδέχεται να ελεγχθούν και να κληθούν να επιδείξουν σχετικά έγγραφα, σε διαφορετική περίπτωση, υποχρεώνονται να συνεχίσουν τη διαδρομή τους στον αυτοκινητόδρομο.
