Εγκαινιάστηκε ο τρίτος ψηλότερος ουρανοξύστης της Αφρικής: Είναι ορατός από απόσταση 50 χλμ

Το Μαρόκο παρουσίασε τον Πύργο «Μοχάμεντ ΣΤ΄», το τρίτο ψηλότερο κτίριο της αφρικανικής ηπείρου, σε τελετή εγκαινίων που πραγματοποιήθηκε στις 13 Απριλίου με πρόεδρο τον διάδοχος του θρόνου Μουλάι Ελ Χασάν, συνοδευόμενο από άλλες αρχές και εκπροσώπους εταιρειών που συμμετείχαν στο έργο.Ο πύργος, ύψους 250 μέτρων, έχει σχεδιαστεί από τον αρχιτέκτονα από την Κόρδοβα, Ραφαέλ ντε Λα-Οθ, σε συνεργασία με τον Μαροκινό αρχιτέκτονα Κακίν Μπαντζελούν, και αναπτύσσεται σε 22 ορόφους πάνω από μια βάση τεσσάρων επιπέδων στις όχθες του ποταμού Μπου Ρεγκρέγκ. Είναι ορατός από απόσταση 50 χιλιομέτρων, αποτελώντας το ψηλότερο κτίριο σε όλο το Μαρόκο και το τρίτο στην Αφρική.Το έργο ξεκίνησε στις αρχές του 2019 με τελετή θεμελίωσης κατά την οποία τοποθετήθηκε ο «πρώτος λίθος» από τον βασιλιά του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ΄, από τον οποίο και πήρε το όνομά του.