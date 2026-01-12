Έκλεισε τον δρόμο για να πάρει σουβλάκια και... τα άκουσε για τα καλά

Οδηγούσε. Πεινούσε. Βρήκε σουβλατζίδικο. Δεν έβρισκε, όμως, πάρκινγκ. Η πείνα είχε κυριεύσει την ψυχούλα του. Σκέφτηκε πως θα ήταν καλή ιδέα να παρατήσει το φορτηγό του όπως να ’ναι, όπου να ’ναι, για να πάει να παραγγείλει μερικά απ' όλα. Την ίδια στιγμή, στο στενό είχε δημιουργηθεί ουρά από ακινητοποιημένα ΙΧ. Και κάπου εκεί, ξεκίνησε το σόου.Ο πεινασμένος κυριούλης εμφανίζεται στο κάδρο με τα δίπιτα (ναι, ποντάρουμε πως πήρε δίπιτα) καλά κλεισμένα στη νάιλον τσάντα, αλλά την ίδια στιγμή εμφανίζονται και δύο εξίσου πεινασμένοι –για μανούρα και όχι για σουβλάκι– οδηγοί που είχαν μπλοκαριστεί από τον ίδιο.Ένα στενό, πολλά νεύραΤο κακό της υπόθεσης, είναι πως ο πρωταγωνιστής θεώρησε ότι είναι καλή ιδέα -αντί να βάλει τα πόδια στο κεφάλι και να φύγει- να σταθεί στο σημείο και να εξηγήσει σε δύο τύπους με πενταψήφιο, αθροιστικά, αριθμό παλμών ότι δεν έγινε δα και κάτι τόσο φοβερό.Τα επιχειρήματά του δεν έπεισαν. Αντ΄αυτού, έριξαν λάδι στη φωτιά μεγαλύτερης ποσότητας και από το αντίστοιχο που είχε πασαληφθεί προηγουμένως στα λαδωμένα του σουβλάκια.Ευτυχώς, δεν πιάστηκαν στα χέρια και δεν είχαμε χειρότερα. Κατά τα λοιπά, θλίψη για τον ωχαδελφισμό. Τη διαχρονικά κυρίαρχη και ενεστωτικά επικρατούσα, δηλαδή, θρησκεία της χώρας.