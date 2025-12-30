Ούτε το Ντουμπάι, ούτε το Ριάντ: Η πόλη της Μέσης Ανατολής όπου οι τιμές των κατοικιών αυξάνονται περισσότερο
Ούτε το Ντουμπάι, ούτε το Ριάντ: Η πόλη της Μέσης Ανατολής όπου οι τιμές των κατοικιών αυξάνονται περισσότερο

Το Ριάντ παραμένει ο μεγαλύτερος και ακριβότερος παίκτης, όμως η Νταμάμ αναδεικνύεται πλέον ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά

Το Ριάντ εξακολουθεί να ηγείται σε όγκο και αξία, ωστόσο η παραθαλάσσια Νταμάμ έχει πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα στην ανάπτυξη. Στο τρίτο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκαν περίπου 3.000 συναλλαγές, αξίας σχεδόν 800 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άλμα 60% σε ετήσια βάση και 37% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Την ίδια στιγμή, το Ριάντ κατέγραψε 13.000 συναλλαγές κοντά στα 4,4 δισ. ευρώ, με άνοδο 19% τριμηνιαία, αλλά με πτώση 44% σε ετήσια σύγκριση, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες προσβασιμότητας στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την Cavendish Maxwell.


