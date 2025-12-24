87χρονη εργάζεται σε δύο δουλειές για 10 ευρώ την ώρα: «Δεν μπορώ ακόμη να συνταξιοδοτηθώ»

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διακοπές ρεύματος σε Παγκράτι, Βύρωνα, Γκύζη και Παιανία

Στα 87 της, η Ρεβέκκα συνεχίζει να εργάζεται σε δύο δουλειές στη Νέα Ορλεάνη για μόλις 10 ευρώ την ώρα, προσπαθώντας να αποπληρώσει χρέη και να καλύψει βασικά έξοδα

Στα 87 της χρόνια, η Ρεβέκκα δεν απολαμβάνει τη σύνταξη που οι περισσότεροι συνομήλικοί της θεωρούν αυτονόητη. Αντιθέτως, συνεχίζει να εργάζεται καθημερινά, προσπαθώντας να εξασφαλίσει τα στοιχειώδη για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Με παράλληλη απασχόληση στη Νέα Ορλεάνη, κερδίζει περίπου 10 δολάρια την ώρα, ποσό που μετά βίας επαρκεί για να καλύψει τις βασικές της ανάγκες.

