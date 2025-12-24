87χρονη εργάζεται σε δύο δουλειές για 10 ευρώ την ώρα: «Δεν μπορώ ακόμη να συνταξιοδοτηθώ»

Στα 87 της, η Ρεβέκκα συνεχίζει να εργάζεται σε δύο δουλειές στη Νέα Ορλεάνη για μόλις 10 ευρώ την ώρα, προσπαθώντας να αποπληρώσει χρέη και να καλύψει βασικά έξοδα