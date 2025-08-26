Mini Cooper: Το αυτοκίνητο-θρύλος που γεννήθηκε σε μια χαρτοπετσέτα από Έλληνα σχεδιαστή
Το Mini Cooper «γεννήθηκε» από την έμπνευση του Έλληνα σχεδιαστή Αλέξανδρου Ισιγώνη. Από ένα απλό σκίτσο σε χαρτοπετσέτα εξελίχθηκε σε διαχρονικό σύμβολο
Το Mini Cooper παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 26 Αυγούστου 1959. Το μικρό, οικονομικό αυτοκίνητο, που σχεδιάστηκε για να αποτελέσει λύση στην πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του '50, ξεχώρισε για τον ευφυή σχεδιασμό του. Αυτοκίνητο μόλις 3,05 μέτρα μήκος, χαμηλή κατανάλωση και τιμή 496 λιρών.
Ο Αλέξανδρος Ισιγώνης, ελληνικής καταγωγής, εργαζόταν στη British Motor Corporation όταν το εμπνεύστηκε. Σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες, το πρώτο σχέδιο αποτυπώθηκε σε μια απλή χαρτοπετσέτα στο κυλικείο της εταιρείας. Η λιτή φιλοσοφία του, το έκανε προσιτό και πρακτικό.
