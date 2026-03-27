Νέο βιβλίο του Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Πετράκη

Ένα νέο επιστημονικό έργο που φωτίζει τη σύγχρονη ελληνική εμπειρία μέσα από το πρίσμα των αξιών και των συμπεριφορών των πολιτών έρχεται να συμβάλει στον δημόσιο διάλογο. Ο τόμος εντάσσεται σε μια ευρύτερη και συστηματική ερευνητική παραγωγή του Π.Ε. Πετράκη και της επιστημονικής ομάδας του, η οποία τα τελευταία χρόνια εστιάζει στη μελέτη της σχέσης οικονομίας, κοινωνίας και αξιών. Σε αυτήν την παραγωγή ανήκουν τα πρόσφατα έργα Πετράκης, Π.Ε., & Κωστής, Π.Χ. (2024). Το Παραγωγικό & Επενδυτικό Κενό στην Ελληνική Οικονομία: 1990–2035 και Πετράκης, Π.Ε. (2024). Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανάλυση (Foresight) για την Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία ως το 2035.Ο Α΄ τόμος της σειράς Οικονομικές, Κοινωνικές και Πολιτικές Συμπεριφορές & Αξίες των Ελλήνων (1980–2025) εστιάζει σε μια κρίσιμη περίοδο μετασχηματισμών της ελληνικής κοινωνίας, από την άνοδο και την ευμάρεια έως τις διαδοχικές κρίσεις της τελευταίας δεκαετίας.Αφετηρία του βιβλίου αποτελεί η θέση ότι η οικονομική πορεία μιας χώρας δεν μπορεί να ερμηνευθεί χωρίς την κατανόηση των αξιών, των αντιλήψεων και των συμπεριφορών που τη συνοδεύουν. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο εξετάζει συστηματικά την κοινωνική ταυτότητα, τα συναισθήματα, τα κίνητρα και τις στάσεις των Ελλήνων, συνδέοντάς τα με τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις της περιόδου.Η ανάλυση βασίζεται σε πρωτογενή έρευνα του ΕΚΠΑ και της Metron Analysis και προσφέρει μια διαχρονική και συγκριτική προσέγγιση των κοινωνικών μεταβολών.Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο των συμπεριφορικών παραγόντων και του μη ορθολογισμού στη λήψη αποφάσεων, αναδεικνύοντας ότι οι περίοδοι ανόδου και κρίσης δεν αποτελούν μόνο οικονομικά φαινόμενα, αλλά και βαθιά κοινωνικές διεργασίες.Το βιβλίο ανήκει στην επιστημονική δραστηριότητα του Προγράμματος Ερευνών και Μακροχρόνιου Σχεδιασμού του e-learning του ΕΚΠΑ καιΟ Παναγιώτης Ε. Πετράκης είναι Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διατελεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), καθώς και Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (2005–2009) και Διευθυντής του Τομέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης στο ίδιο Πανεπιστήμιο.Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει εκτενείς δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους, με αντικείμενο την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την οικονομική πολιτική. Είναι συγγραφέας περισσότερων από 26 μονογραφιών για την ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία, την ανάπτυξη και τις κρίσεις, καθώς και πανεπιστημιακών συγγραμμάτων σε συναφή πεδία. Τα πιο πρόσφατα βιβλία του είναι: Πετράκης Π.Ε., Καυκά Κ., Ζαχαράκη Ι &Κανζόλα Α.Μ. (2025), Καλή Νομοθέτηση και Οικονομική Ανάπτυξη, Petrakis, P.E., Vasilis, G., & Kanzola, A.M. (2025). The Political Economy of Long-Term Planning. Using Strategic Analysis and Foresight to Support Policymaking, Palgrave Macmillan Publications. Έχει επίσης συμμετάσχει σε επιστημονικές επιτροπές στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.Συγγραφείς: Π.Ε. Πετράκης, Α.-Μ. Κανζόλα, Γ. ΒασίληςΕκδόσεις: Quaestor, 2026