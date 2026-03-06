Η αδρεναλίνη στα ύψη με το esports Road Tournament της Allwyn να κάνει pit stop στο Περιστέρι το Σάββατο 7 Μαρτίου

Κλείσιμο

Μετά τις επιτυχημένες στάσεις σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα, το esports Road Tournament της Allwyn κάνει ένα ακόμα… pit stop, αυτή τη φορά στο Περιστέρι. Το Σάββατο 7 Μαρτίου θα βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας, από τις 12:00 έως τις 22:00.Οι συμμετέχοντες μπορούν να πάρουν μέρος σε αγώνες προσομοίωσης Formula 1, οδηγώντας στη θρυλική πίστα του Silverstone, σε διαδραστικά challenges, να φωτογραφηθούν και να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες.Ο παίκτης που θα σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί ζωντανά στην Αθήνα, στις 21 Μαρτίου.Ο νικητής του τελικού θα μπορέσει να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο της Formula 1, κερδίζοντας ένα ταξίδι στο McLaren Technology Center, στο Λονδίνο, στις 15 και 16 Μαΐου.Μετά το Περιστέρι, το Esports Road Tournament της Allwyn θα συνεχίσει το ταξίδι του στην Πάτρα, όπου θα βρίσκεται στην Πλατεία Τριών Συμμάχων, το Σάββατο 14 Μαρτίου.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω του Discord Server της Allwyn. Διαφορετικά, βάσει της εκάστοτε διαθεσιμότητας, θα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε άτομα που θα βρίσκονται στον χώρο, χωρίς να έχουν κλείσει διαδικτυακά θέση.Σημειώνεται ότι όλοι όσοι δηλώνουν συμμετοχή θα πρέπει να είναι ενήλικες.18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα