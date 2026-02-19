Ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας για τους εργαζόμενους της DEMO

Η αιμοδοσία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και φιλοξενήθηκε στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Αττική, με στόχο την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος της DEMO. Οι μονάδες αίματος που συλλέχθηκαν διατίθενται για την κάλυψη αναγκών εργαζομένων και των οικογενειών τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην άμεση υποστήριξη της εταιρικής κοινότητας σε στιγμές ανάγκης.Η Τράπεζα Αίματος της DEMO λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2006 και αποτελεί έναν θεσμό με ιδιαίτερη σημασία για την εταιρεία, καθώς έχει καλύψει διαχρονικά σημαντικό αριθμό περιστατικών, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και αλληλοστήριξης μεταξύ των ανθρώπων της.Όπως δήλωσε η κα Ιωάννα Δέμου, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της DEMO ΑΒΕΕ «Το 2006 εγκαινιάσαμε για πρώτη φορά την Τράπεζα Αίματος της DEMO. Έκτοτε, έχει σταθεί δίπλα σε δεκάδες εργαζομένους και τις οικογένειές τους. Για όλους εμάς, η αιμοδοσία ξεπερνά τα όρια μιας εταιρικής δράσης. Aποτελεί μια πράξη φροντίδας και ευθύνης απέναντι στους ανθρώπους μας, γιατί γνωρίζουμε πως δίνοντας αίμα, χαρίζουμε ζωή».Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ανθρωποκεντρικό πυρήνα αξιών της DEMO, όπου η συνεργασία, η υπευθυνότητα και η προσωπική συμβολή του καθενός διαμορφώνουν μια ισχυρή και αλληλέγγυα κοινότητα. Σήμερα, η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 1.800 εργαζομένους, ενώ με την ολοκλήρωση των επενδυτικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο αριθμός αυτός αναμένεται να φτάσει τους 2.700 έως το 2030, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμά της στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.Με σταθερή προσήλωση στην αξία της προσφοράς, η DEMO συνεχίζει να επενδύει όχι μόνο στην υγεία των ασθενών, αλλά και στην ευημερία των ανθρώπων της, αποδεικνύοντας ότι η ανάπτυξη αποκτά πραγματικό νόημα όταν συνοδεύεται από κοινωνική ευθύνη.