Carbon Farming Schools 2025: ΔΕΗ και Open Farm προωθούν τη βιώσιμη γεωργία στους μαθητές

Δέσμευση CO2 και ενίσχυση βιοποικιλότητας με πάνω από 5.000 φυτεύσεις και 18.000 λίτρα κομπόστ σε σχολεία της χώραςΑνάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων της νέας γενιάς και ειδικά προγράμματα θεραπευτικής κηπουρικής σε σχολεία ειδικής αγωγήςΜε επιτυχία ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Carbon Farming Schools 2025», που υλοποιήθηκε από την Open Farm και τη ΔΕΗ, οι οποίες συνέβαλλαν, για 3η συνεχή χρονιά, στην ενίσχυση της βιωματικής εκπαίδευσης μαθητών σε θέματα αναγεννητικής γεωργίας, υγιεινής διατροφής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Προωθώντας δράσεις με θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα στις περιοχές που αναπτύσσει παραγωγική δραστηριότητα, η ΔΕΗ στηρίζει έμπρακτα τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης συμβάλλοντας στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε την περίοδο Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 2025 σε δώδεκα σχολικές μονάδες, έξι στη Δυτική Μακεδονία, τέσσερις στη Μεγαλόπολη και δύο ειδικά σχολεία στην Αττική. Στις δράσεις συμμετείχαν περισσότεροι από 740 μαθητές όλων των βαθμίδων, καθώς και πάνω από 85 εκπαιδευτικοί, μέσω ενημερωτικών εκδηλώσεων και ανοιχτών δράσεων στις σχολικές κοινότητες.Στο πλαίσιο του «Carbon Farming Schools 2025» δημιουργήθηκαν δώδεκα πρότυποι σχολικοί κήποι, οι οποίοι λειτουργούν ως ζωντανά εργαστήρια μάθησης και περιβαλλοντικής δράσης. Μέσα από το πρόγραμμα, αναπτύχθηκαν «Food Forests» (Εδώδιμα Δάση), αξιοποιώντας μια καινοτόμο προσέγγιση αγροδασοπονίας η οποία μιμείται τη δομή ενός φυσικού δάσους με στόχο τη βιώσιμη παραγωγή τροφής έχοντας μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με αγροοικολογικές πρακτικές που συμβάλλουν στη δέσμευση άνθρακα στο έδαφος, όπως η εδαφοκάλυψη με άχυρο, φύλλα και κομπόστ, η δημιουργία σκουληκοφάρμων για την κομποστοποίηση οργανικών υπολειμμάτων, καθώς και η εφαρμογή της τεχνικής hugelkultur (λοφοκήπια), μιας βιώσιμης μεθόδου κηπουρικής με υπερυψωμένα παρτέρια από οργανική ύλη, που ενισχύει τη γονιμότητα του εδάφους, συγκρατεί την υγρασία και λειτουργεί ως φυσικό αυτοποτιζόμενο σύστημα, μιμούμενο τις διεργασίες του δασικού οικοσυστήματος.Συνολικά φυτεύτηκαν περισσότερα από 5.000 φυτά, συμπεριλαμβανομένων 160 δένδρων και 4.500 εποχικών λαχανικών, ενώ χρησιμοποιήθηκαν 18.000 λίτρα κομπόστ για τη βελτίωση του εδάφους με την εφαρμογή μοντέλου κυκλικής οικονομίας στην πράξη. Επίσης, καλύφθηκαν πάνω από 1.600 τετραγωνικά μέτρα με άχυρο, συμβάλλοντας στη προστασία της υγείας του εδάφους και την φυσική δέσμευση CO2. Οι παρεμβάσεις αυτές ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και συμβάλλουν στη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.Από το 2023 έως σήμερα, μέσω του προγράμματος «Carbon Farming Schools», έχει δημιουργηθεί ένα εκτεταμένο δίκτυο 27 σχολικών κήπων σε όλη τη χώρα, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική και τη βιωσιμότητα της πρωτοβουλίας, καθώς και τη σταθερή δέσμευση της ΔΕΗ και της Open Farm στην περιβαλλοντική εκπαίδευση της νέας γενιάς.Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, όπου υλοποιήθηκε σημαντικό μέρος των δράσεων του προγράμματος. Οι μαθητές συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες, γνώρισαν σύγχρονες πρακτικές αναγεννητικής γεωργίας και ανέπτυξαν πράσινες δεξιότητες, καλλιεργώντας παράλληλα περιβαλλοντική συνείδηση και υπεύθυνες καταναλωτικές συμπεριφορές. Στα ειδικά σχολεία της Αττικής, οι σχολικοί κήποι αξιοποιήθηκαν και ως θεραπευτικό εκπαιδευτικό εργαλείο, ενισχύοντας τις κινητικές δεξιότητες και την ομαδική συνεργασία μέσα από τη βιωματική μάθηση.Σε όλα τα σχολεία απονεμήθηκαν βεβαιώσεις συμμετοχής, ενώ διανεμήθηκε και τεχνικό εγχειρίδιο σχολικού κήπου σε εκπαιδευτικούς και γονείς, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της δράσης και η σωστή φροντίδα των κήπων.