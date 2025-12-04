COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD: Το χριστουγεννιάτικο κανάλι-θεσμός της COSMOTE TV επιστρέφει δυναμικά

Διαθέσιμο από την Παρασκευή 5/12 έως και την Τετάρτη 7/1, με 4 καθημερινές back-2-back προβολές ταινιών - Με πάνω από 130 ταινίες για όλη την οικογένεια και περισσότερες από 25 ταινίες σε Α’ τηλεοπτική προβολή