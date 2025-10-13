UCI GRAN FONDO: Η Ελλάδα φιλοξενεί τον κορυφαίο διεθνή ποδηλατικό αγώνα

Ο αγώνας, που θα διεξαχθεί την, αποτελεί μέρος της παγκόσμιας σειράς αγώνωνκαι αναμένεται να προσελκύσειαπό την Ελλάδα και άλλες. Οι αθλητές θα διεκδικήσουν την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί τονστο φημισμένο θέρετρο, της νήσουστηνΤον αγώνα συνδιοργανώνουν η Kyvernitis Sports & Events, μέλος του Ομίλου Kyvernitis Travel, με τους Δήμους «Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων» και «Μεγαρέων» ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Σ.Ε.Τ.Ε. και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.Στη συνέντευξη που συντόνισε ο δημοσιογράφος και ερασιτέχνης ποδηλάτης, ομιλητές ήταν ο Managing Partner του Ομίλου Kyvernitis Travel, ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, ο Δήμαρχος Μεγαρέωνκαι ο Race Director UCI Gran Fondo GreeceΧαιρετισμό απεύθυναν ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Αθλητισμού στην Περιφέρεια Αττικής,και ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου,, ενώ για τις εμπειρίες από τη συμμετοχή του σε αγώνες UCI Gran Fondo μίλησε ο ποδηλάτης και Επιχειρησιακός Διευθυντής της Cycling Greece,Η διαδρομή τωνξεκινά από την πόλη του Λουτρακίου και διασχίζει εμβληματικά τοπία της Κορινθίας και της Δυτικής Αττικής, περνώντας από ταΠαράλληλα, οι συμμετέχοντες και οι φίλοι του ποδηλάτου θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν έναγεμάτο δραστηριότητες: Expo, γευστικά pasta parties, τεχνική ενημέρωση, και μια μεγάλη γιορτή στην απονομή των μεταλλίων.Το, έχει καθιερωθεί ως η κορυφαία σειρά αγώνων δρόμου για ερασιτέχνες και masters ποδηλάτες.Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στη διεθνή σημασία της διοργάνωσης, στη συνεργασία τοπικών και περιφερειακών φορέων και στην αναπτυξιακή δυναμική του αθλητικού τουρισμού, που αναδεικνύει το Λουτράκι και τα Μέγαρα ως κορυφαίους ποδηλατικούς προορισμούς. Συγκεκριμένα:

δήλωσε: «Με το UCI Gran Fondo Loutraki προ των πυλών – το πρώτο από τα τρία UCI Gran Fondo που θα φέρουμε στην Ελλάδα – στοχεύουμε στην ανάδειξη του ποδηλατικού αθλητισμού, στην ενίσχυση του τουρισμού και της οικονομίας των περιοχών που φιλοξενούν αθλητές και θεατές από όλο τον κόσμο και, το σημαντικότερο, στη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, ώστε να προωθήσουμε το ομαδικό πνεύμα, τη συνεργασία και την προσφορά.»τόνισε: «Το UCI Gran Fondo αποτελεί ένα γεγονός που ενισχύει τη δυναμική του τόπου μας ως διεθνούς προορισμού αθλητικού τουρισμού. Ως Δήμος διαθέτουμε υποδομές, τεχνογνωσία και βούληση να κάνουμε τον αθλητισμό μοχλό ανάπτυξης. Το όραμά μας είναι να καθιερώσουμε τον Δήμο μας ως διεθνές σημείο αναφοράς στον αθλητικό χάρτη. Με το UCI Gran Fondo, κάθε ποδηλάτης που διασχίζει τους δρόμους μας γίνεται πρεσβευτής του Λουτρακίου στον κόσμο.»ανέφερε: «Ο αγώνας αυτός δεν είναι μόνο μια αθλητική αναμέτρηση. Είναι μια γιορτή που φέρνει κοντά διαφορετικούς πολιτισμούς, που αναδεικνύει τη φιλοξενία μας και προβάλλει την ομορφιά του τόπου μας. Για τον Δήμο Μεγαρέων είναι ξεχωριστή τιμή ότι η διαδρομή περνά και από τη Μεγαρίδα, δίνοντάς μας την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις φυσικές μας ομορφιές, αλλά και το ενδιαφέρον μας για τον αθλητισμό και την ποδηλασία.»ανέλυσε τις τεχνικές λεπτομέρειες του αγώνα ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στα θέματα της ασφάλειας του αγώνα και στην ικανοποίηση των συμμετεχόντων.Μια έκπληξη επιφύλασσε για το τέλος ο Γιώργος Κυβερνήτης: τη συνεργασία τουμε τον, για την ανάληψη του, του 8ου ετήσιου συνέδριου της Παγκόσμιας Ποδηλατικής Ομοσπονδίας (UCI), που θα πραγματοποιηθεί«Μετά την Κοπεγχάγη (πόλη-πρότυπο ποδηλατικής κουλτούρας), η Αθήνα παίρνει τη σκυτάλη να φιλοξενήσει τη σημαντικότερη διεθνή συνάντηση για την ποδηλασία και την αστική κινητικότητα, έχοντας επιλεγεί ανάμεσα σε τρεις ακόμη χώρες που κατέθεσαν πρόταση.» αποκάλυψε ο Γιώργος Κυβερνήτης.Η συνέντευξη τύπου ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της φανέλας και του μεταλλίου του UCI Gran Fondo Loutraki 2025, που συμβολίζουν την ταυτότητα και την αξία αυτής της μεγάλης ποδηλατικής γιορτής. Οι Δήμαρχοι Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και Μεγαρέων, τιμήθηκαν με την επίσημη φανέλα της UCI και το μετάλλιο του νικητή για την συνεισφορά τους στη διοργάνωση.