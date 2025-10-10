Ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά του ενεργειακού κλάδου
Για τη HELLENiQ ENERGY η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού είναι κρίσιμη για την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων
Σε έναν κόσμο όπου η ενέργεια είναι βασικός μοχλός οικονομικής και κοινωνικής προόδου, η HELLENiQ ENERGY επενδύει στη νέα γενιά επαγγελματιών. Μέσα από καινοτόμα προγράμματα, συνεχή εκπαίδευση και κουλτούρα συνεργασίας, διαμορφώνεται το κατάλληλο πλαίσιο για ανάπτυξη και καινοτομία.
Τα προγράμματα “Empowering Future Leaders” και “Empowering Interns” συνδέουν την ακαδημαϊκή γνώση με την πράξη, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες του ενεργειακού μετασχηματισμού και της σύγχρονης αγοράς εργασίας.
Το Πρόγραμμα “Empowering Future Leaders” λειτουργεί ως ολοκληρωμένη διαδρομή επαγγελματικής ανάπτυξης. Με διάρκεια δύο ετών, προσφέρει στοχευμένη εκπαίδευση, συμμετοχή σε εγχώρια και διεθνή projects καθώς και rotation σε κρίσιμες διευθύνσεις, υπό την καθοδήγηση έμπειρων στελεχών. Οι συμμετέχοντες αποκτούν πολύτιμες δεξιότητες και εμπειρίες, συμβάλλουν σε έργα με ουσιαστικό αντίκτυπο και έρχονται σε άμεση επαφή με την ανώτατη διοίκηση, σε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την καινοτομία και την ομαδική πρόοδο.
Παράλληλα, το πρόγραμμα “Empowering Interns’’ προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον ενεργειακό κλάδο και να εφαρμόσουν στην πράξη όσα έχουν διδαχθεί. Με τη στήριξη μεντόρων και συμμετοχή σε ουσιαστικά έργα που συνδέουν τη θεωρία με την πρακτική, οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες και εμπειρίες που ενισχύουν το επαγγελματικό τους προφίλ.
Η σύνδεση ακαδημαϊκής γνώσης και επαγγελματικής εμπειρίας ενισχύεται μέσα από τη συμμετοχή σε συνέδρια, τις Ημέρες Καριέρας και τις επισκέψεις φοιτητών από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού στις εγκαταστάσεις του Ομίλου. Εκεί, οι φοιτητές και νέοι επιστήμονες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν στελέχη του Ομίλου και να ενημερωθούν για τις τάσεις και τις προοπτικές ενός από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
