ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ - 19 χρονιά παρουσίας και 107 παραρτήματα πανελλαδικά γιόρτασε ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος της χωράς μας!

Σε μια επετειακή εκδήλωση υψηλού συμβολισμού, ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα σήμερα, τα Φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, με την ευκαιρία συμπλήρωσης σχεδόν 2 δεκαετιών αδιάλειπτης λειτουργίας και παρουσίας τους στα εκπαιδευτικά δρώμενα στη χώρα μας, γιόρτασαν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2025 – 2026 και την πανελλαδική εξάπλωση και ανάπτυξη της αλυσίδας τους, η οποία πλέον αριθμεί περισσότερα από 100+ παραρτήματα.Το ετήσιο συνέδριο της εταιρείας ξεκίνησε με την συγκλονιστική εισαγωγή – κατάθεση ψυχής που έκανε ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής και Παραολυμπιονίκης μας, ο οποίος με το προσωπικό του παράδειγμα, το ήθος του και τη στάση ζωής που τον διακρίνει, εμπνέει και εμψυχώνει καθημερινά χιλιάδες ανθρώπους όλων των ηλικιών.Αμέσως μετά, το συνέδριο συνεχίστηκε με τις τοποθετήσεις της διοίκησης της εταιρείας, την ομιλία του Πρόεδρου του Ομίλουκαι του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου. Με κεντρικό σλόγκαν «Με το ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ μπορείς να Ονειρεύεσαι!», οι ιδιοκτήτες και συνιδρυτές της αλυσίδας επεσήμαναν τη σπουδαιότητα της ομάδας και του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, μίλησαν για το αποτύπωμα που αφήνει ο οργανισμός στην κοινωνία, την μετεξέλιξη του φροντιστηρίου και την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία.Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με τις παρουσιάσεις των στρατηγικών συνεργασιών της εταιρείας, ενώ έκλεισε με την ανακοίνωση τωντου δικτύου που υλοποιήθηκαν κατά τους τελευταίους 12 μήνες πανελλαδικά, για την περίοδο 1 Σεπτεμβρίου 2024 έως και 31 Αυγούστου 2025.